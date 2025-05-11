ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
1 хв

У сукні кольору блакитного металіка: Катерина Бужинська продемонструвала розкішний образ в Одесі

Народна артистка похизувалася ефектним вбранням від української дизайнерки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська разом із Михайлом Грицканом у межах свого благодійного туру «Воля» виступила з концертом в Одесі. В Instagram вона показала один зі своїх ефектних концертних образів.

Артистка позувала на фото у розкішній сукні кольору блакитного металіка фасону «рибка» від буковинської дизайнерки Фелічії Мельничук. Вбрання мало одне оголене плече, об’ємні рукави і пікантне декольте. Воно чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Бужинська доповнила аутфіт зачіскою з високим хвостом, макіяжем із акцентом на червоній помаді і червоним манікюром. Із прикрас співачка обрала елегантні масивні сережки з камінням і золотий ланцюжок із хрестиком.

Нагадаємо, Катерина Бужинська разом із гуртом KOLABA презентувала нову версію легендарної пісні «Як у нас на Україні».

До слова, 15 травня Катерина Бужинська і Михайло Грицкан виступлять із благодійним концертом у «Жовтневому палаці» у Києві.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie