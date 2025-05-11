У сукні кольору блакитного металіка: Катерина Бужинська продемонструвала розкішний образ в Одесі

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

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Катерина Бужинська разом із Михайлом Грицканом у межах свого благодійного туру «Воля» виступила з концертом в Одесі. В Instagram вона показала один зі своїх ефектних концертних образів.

Артистка позувала на фото у розкішній сукні кольору блакитного металіка фасону «рибка» від буковинської дизайнерки Фелічії Мельничук. Вбрання мало одне оголене плече, об’ємні рукави і пікантне декольте. Воно чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Бужинська доповнила аутфіт зачіскою з високим хвостом, макіяжем із акцентом на червоній помаді і червоним манікюром. Із прикрас співачка обрала елегантні масивні сережки з камінням і золотий ланцюжок із хрестиком.

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Нагадаємо, Катерина Бужинська разом із гуртом KOLABA презентувала нову версію легендарної пісні «Як у нас на Україні».

До слова, 15 травня Катерина Бужинська і Михайло Грицкан виступлять із благодійним концертом у «Жовтневому палаці» у Києві.