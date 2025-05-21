У сукні кольору бургунді, оздобленій квітами: колишня дружина Гарві Вайнштейна на Каннському кінофестивалі

Джорджина Чапман / © Associated Press

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Колишня дружина американського продюсера Гарві Вайнштейна, акторка, дизайнерка і співзасновниця бренду Marchesa — Джорджина Чапман — відвідала Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці вона з’явилася у супроводі свого коханого — 52-річного оскароносного актора Едріана Броуді.

Едріан Броуді і Джорджина Чапман / © Associated Press

На червоній доріжці Джорджина сяяла у чарівному жіночному образі. На ній була асиметрична сукня по фігурі кольору бургунді, оздоблена об’ємними квітковими аплікаціями. Вбрання мало невеликий шлейф, відкриту спину і квітку на одному плечі.

Джорджина Чапман / © Associated Press

Джорджина Чапман / © Associated Press

Чапман зібрала волосся у високий пусок, зробила вечірній макіяж смокі-айс і з рожевою помадою на губах, прикрасила вуха діамантовими сережками-квітами, а на руках були каблучки з камінням.

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Джорджина Чапман / © Associated Press

Броуді був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку, чорну краватку-метелик і чорні туфлі.