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- Шоу-бізнес
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У сукні кольору бургунді, оздобленій квітами: колишня дружина Гарві Вайнштейна на Каннському кінофестивалі
49-річна Джорджина Чапман обрала для своєї появи на Лазуровому узбережжі яскраве вбрання.
Колишня дружина американського продюсера Гарві Вайнштейна, акторка, дизайнерка і співзасновниця бренду Marchesa — Джорджина Чапман — відвідала Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці вона з’явилася у супроводі свого коханого — 52-річного оскароносного актора Едріана Броуді.
На червоній доріжці Джорджина сяяла у чарівному жіночному образі. На ній була асиметрична сукня по фігурі кольору бургунді, оздоблена об’ємними квітковими аплікаціями. Вбрання мало невеликий шлейф, відкриту спину і квітку на одному плечі.
Чапман зібрала волосся у високий пусок, зробила вечірній макіяж смокі-айс і з рожевою помадою на губах, прикрасила вуха діамантовими сережками-квітами, а на руках були каблучки з камінням.
Броуді був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку, чорну краватку-метелик і чорні туфлі.