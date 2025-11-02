У сукні кольору бургунді з пікантним декольте: Оксана Пекун у свій день народження продемонструвала гарний образ

Оксана Пекун

Сьогодні, 2 листопада, Оксана Пекун святкує свій день народження. З цього приводу народна артистка опублікувала в Instagram свою нову гарну світлину.

На знімку співачка постала у фактурній сукні кольору бургунді з пікантним V-подібним декольте. Свій аутфіт Оксана доповнила стильною зачіскою, красивим макіяжем із червоною помадою та елегантними сережками.

Оксана Пекун

«Я живу піснею, я живу любовʼю, я живу», — написала у дописі Оксана Пекун.

Щиро вітаємо Оксану Пекун із днем народження і зичимо міцного здоров’я, натхнення і повні зали вдячних шанувальників.

