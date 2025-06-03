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- Шоу-бізнес
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У сукні кольору індиго і з сумкою Dior: елегантна Гіларія Болдвін на церемонії у Нью-Йорку
41-річна дружина Алека Болдвіна, фітнес-тренерка і матір сімох дітей мала стрункий і красивий вигляд на премії.
Гіларія Болдвін відвідала церемонію вручення премії Gotham Television Awards, яка відбулася у Cipriani Wall Street у Нью-Йорку.
Для такої події жінка обрала елегантну сукню максі кольору індиго від бренду Silvia Tcherassi. Вбрання було без рукавів, мало високу горловину, напівоголену спину і драпування у районі стегон, прикрашене чорною брошкою.
Свій аутфіт Гіларія доповнила білою стьобаною сумкою Lady Dior. У неї було укладання з локонами, вечірній макіяж і французький манікюр із акцентним чорним кольором. Болдвін прикрасила вуха сережками-цвяшками з камінням, а руки – перлинним широким браслетом і каблучками.
Нагадаємо, Гіларія Болдвін на галаконцерт Американського театру балету прийшла у чорно-білому смугастому топі та білій мініатюрній спідниці з чорним бантом на талії.