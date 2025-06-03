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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

У сукні кольору індиго і з сумкою Dior: елегантна Гіларія Болдвін на церемонії у Нью-Йорку

41-річна дружина Алека Болдвіна, фітнес-тренерка і матір сімох дітей мала стрункий і красивий вигляд на премії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гіларія Болдвін

Гіларія Болдвін / © Getty Images

Гіларія Болдвін відвідала церемонію вручення премії Gotham Television Awards, яка відбулася у Cipriani Wall Street у Нью-Йорку.

Для такої події жінка обрала елегантну сукню максі кольору індиго від бренду Silvia Tcherassi. Вбрання було без рукавів, мало високу горловину, напівоголену спину і драпування у районі стегон, прикрашене чорною брошкою.

Гіларія Болдвін / © Getty Images

Гіларія Болдвін / © Getty Images

Свій аутфіт Гіларія доповнила білою стьобаною сумкою Lady Dior. У неї було укладання з локонами, вечірній макіяж і французький манікюр із акцентним чорним кольором. Болдвін прикрасила вуха сережками-цвяшками з камінням, а руки – перлинним широким браслетом і каблучками.

Нагадаємо, Гіларія Болдвін на галаконцерт Американського театру балету прийшла у чорно-білому смугастому топі та білій мініатюрній спідниці з чорним бантом на талії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
162
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