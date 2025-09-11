У сукні кольору індиго з глибоким декольте і рюшами: Дженніфер Еністон продемонструвала новий красивий образ

Дженніфер Еністон / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Дженніфер Еністон, яка зараз активно займається промокампанією четвертого сезону серіалу «Ранкове шоу» від Apple TV+.

Акторка продемонструвала новий гарний аутфіт. На ній була сукня міді кольору індиго з глибоким V-подібним вирізом і рюшами на подолі. Зверху вона одягла чорний жакет. Взута Джен була у блискучі босоніжки на шпильках.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Аутфіт Еністон доповнила шкіряною сумкою кольору марсала. У неї було акуратне укладання, макіяж із прозорим блиском на губах і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-люстрами, а на обличчі були сонцезахисні окуляри із коричневими лінзами.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон на прем’єру нового сезону «Ранкового шоу» прийшла у чорній сукні-бюстьє з драпуванням від Rick Owens.