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- Шоу-бізнес
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У сукні кольору курної троянди: супермодель Гелена Крістенсен відвідала гламурний галавечір
56-річна зірка сяяла у ніжній та романтичній сукні.
Супермодель 90-х Гелена Крістенсен, яка також відома співпрацею з Victoria’s Secret, відвідала 4-й щорічний всесвітній галавечір King’s Trust, який відбувся у Нью-Йорку.
Зірка вийшла на червону доріжку в довгій сукні зі шлейфом, яка була виконана в кольорі курної троянди. Вбрання не мало бретельок, а також воно повністю складалося з об’ємних шарів рюшів, які нагадували пелюстки квітів. Волосся вона розпустила та доповнила образ макіяжем.
Також цей захід відвідали й інші знаменитості, серед яких можна помітити Шарлотту Тілбері — знамениту візажистку та засновницю косметичної компанії.