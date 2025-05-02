У сукні кольору курної троянди: супермодель Гелена Крістенсен відвідала гламурний галавечір

Гелена Крістенсен / © Associated Press

Реклама

Супермодель 90-х Гелена Крістенсен, яка також відома співпрацею з Victoria’s Secret, відвідала 4-й щорічний всесвітній галавечір King’s Trust, який відбувся у Нью-Йорку.

Зірка вийшла на червону доріжку в довгій сукні зі шлейфом, яка була виконана в кольорі курної троянди. Вбрання не мало бретельок, а також воно повністю складалося з об’ємних шарів рюшів, які нагадували пелюстки квітів. Волосся вона розпустила та доповнила образ макіяжем.

© Associated Press

Також цей захід відвідали й інші знаменитості, серед яких можна помітити Шарлотту Тілбері — знамениту візажистку та засновницю косметичної компанії.

Реклама

© Associated Press

Гелена Крістенсен / © Getty Images Гелена Крістенсен / © Getty Images Гелена Крістенсен / © Getty Images Гелена Крістенсен / © Associated Press Гелена Крістенсен / © Getty Images