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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
127
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1 хв

У сукні кольору курної троянди: супермодель Гелена Крістенсен відвідала гламурний галавечір

56-річна зірка сяяла у ніжній та романтичній сукні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гелена Крістенсен

Гелена Крістенсен / © Associated Press

Супермодель 90-х Гелена Крістенсен, яка також відома співпрацею з Victoria’s Secret, відвідала 4-й щорічний всесвітній галавечір King’s Trust, який відбувся у Нью-Йорку.

Зірка вийшла на червону доріжку в довгій сукні зі шлейфом, яка була виконана в кольорі курної троянди. Вбрання не мало бретельок, а також воно повністю складалося з об’ємних шарів рюшів, які нагадували пелюстки квітів. Волосся вона розпустила та доповнила образ макіяжем.

/ © Associated Press

© Associated Press

Також цей захід відвідали й інші знаменитості, серед яких можна помітити Шарлотту Тілбері — знамениту візажистку та засновницю косметичної компанії.

/ © Associated Press

© Associated Press

Гелена Крістенсен / © Getty Images

Гелена Крістенсен / © Getty Images

Гелена Крістенсен / © Getty Images

Гелена Крістенсен / © Getty Images

Гелена Крістенсен / © Getty Images

Гелена Крістенсен / © Getty Images

Гелена Крістенсен / © Associated Press

Гелена Крістенсен / © Associated Press

Гелена Крістенсен / © Getty Images

Гелена Крістенсен / © Getty Images

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