У сукні кольору лаванди: акторка Лейтон Містер привернула до себе усі погляди

Лейтон Містер / © Associated Press

Зірка популярного у нульових серіалу «Пліткарка» вийшла на фотоколл церемонії вручення премії Critics Choice Awards — одного із перших масштабних заходів нагородного сезону 2026 року. Саме ця церемонія розпочала рік красивими вбраннями і коштовностями, які відомі люди демонстрували світу.

Компанію Лейтон уже традиційно склав її чоловік — актор Адам Броді, однак усі дивились лише на Містер, яка просто сяяла у сукні від Carolina Herrera із колекції весна-літо 2026 та прикрасах Chopard.

Лейтон Містер та її чоловік Адам Броді / © Associated Press

Вбрання-бюстьє акторки було кольору лаванди, без бретелей з корсетом й ідеально підкреслювала її фігуру, а багата вишивка на прозорій тканині додавала нотку вишуканої розкішності. Загальний образ був одночасно романтичним і сучасним, з виразним відтінком класичного голлівудського гламуру.

А ось коралово-нюдова помада додала свіжості та ефектного контрасту з кольором сукні. Медове волосся Лейтон було укладене м’якими, невимушеними хвилями, натхненними старим Голлівудом, що ще більше підкреслювало елегантність її образу.

Лейтон Містер / © Associated Press

Нагадаємо, що Лейтон та Алам познайомилися 2011 року на знімальному майданчику фільму «Любовна халепа» і одружені від лютого 2014 року. Вони також є батьками двох дітей і відомі тим, що приховують подробиці свого особистого життя від громадськості.