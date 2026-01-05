- Дата публікації
У сукні кольору лаванди: акторка Лейтон Містер привернула до себе усі погляди
Гламурна церемонія нагородження відбулася в Санта-Моніці і акторки прийшла на неї у вишуканому образі.
Зірка популярного у нульових серіалу «Пліткарка» вийшла на фотоколл церемонії вручення премії Critics Choice Awards — одного із перших масштабних заходів нагородного сезону 2026 року. Саме ця церемонія розпочала рік красивими вбраннями і коштовностями, які відомі люди демонстрували світу.
Компанію Лейтон уже традиційно склав її чоловік — актор Адам Броді, однак усі дивились лише на Містер, яка просто сяяла у сукні від Carolina Herrera із колекції весна-літо 2026 та прикрасах Chopard.
Вбрання-бюстьє акторки було кольору лаванди, без бретелей з корсетом й ідеально підкреслювала її фігуру, а багата вишивка на прозорій тканині додавала нотку вишуканої розкішності. Загальний образ був одночасно романтичним і сучасним, з виразним відтінком класичного голлівудського гламуру.
А ось коралово-нюдова помада додала свіжості та ефектного контрасту з кольором сукні. Медове волосся Лейтон було укладене м’якими, невимушеними хвилями, натхненними старим Голлівудом, що ще більше підкреслювало елегантність її образу.
Нагадаємо, що Лейтон та Алам познайомилися 2011 року на знімальному майданчику фільму «Любовна халепа» і одружені від лютого 2014 року. Вони також є батьками двох дітей і відомі тим, що приховують подробиці свого особистого життя від громадськості.