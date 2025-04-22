У сукні кольору манго і з V-подібним вирізом: новий яскравий вихід Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Getty Images

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Папараці заскочили Єву Лонгорію у Нью-Йорку, коли вона приїхала на денне шоу The View на ABC Studios. В ефірі зірка розповіла про свій серіал “Єва Лонгорія: в пошуках Іспанії” ("Eva Longoria: Searching for Spain"), у якому покаже, як вона мандрує батьківщиною своїх предків, насолоджується красою природи та куштує смачні іспанські страви.

Єва мала яскравий вигляд. Вона була одягнена у приталену сукню кольору манго, яка підкреслила її спокусливі форми. Вбрання мало V-подібний виріз і короткі широкі рукави.

© Getty Images

Аутфіт Лонгорія доповнила золотими босоніжками на шпильках. Вона зробила укладання з м'якими локонами, макіяж у нюдово-бежевих відтінках і молочний манікюр. Акторка прикрасила вуха золотими сережками, а руки – золотими каблучками і браслетом.

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Нагадаємо, раніше Єву Лонгорію фотографи заскочили дорогою на інше шоу в червоній короткій сукні від Jacquemus.

Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images