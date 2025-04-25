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- Шоу-бізнес
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У сукні кольору марсала з декольте до пупка: співачка Анітта на церемонії у Маямі
Артистка отримала нагороду на музичній премії.
Латиноамериканська зірка Анітта відвідала церемонію нагородження премії Billboard 2025 Latin Women in Music Awards у Телемундо-центрі в Маямі.
Перед фотокамерами співачка постала у напівпрозорій сукні кольору марсала, яка складалася з верху з вирізом майже до пупка та вузлом на животі, а також спідниці максі з драпуванням, розрізом і невеликим шлейфом.
Аутфіт Анітта доповнила лакованими мюлями на шпильках в тон. Вона зробила зачіску з гарними локонами, макіяж із накладними віями і бежевою помадою та нюдовий манікюр із білим декором. У вухах у неї були довгі сережки, у зоні декольте – делікатний ланцюжок, а на зап'ясті – браслети.
Нагадаємо, Анітта на премії Latin Grammy Awards з’явилася у білій мереживній прозорій сукні від бренду PatBo.