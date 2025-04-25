ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

У сукні кольору марсала з декольте до пупка: співачка Анітта на церемонії у Маямі

Артистка отримала нагороду на музичній премії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анітта

Анітта / © Getty Images

Латиноамериканська зірка Анітта відвідала церемонію нагородження премії Billboard 2025 Latin Women in Music Awards у Телемундо-центрі в Маямі.

Перед фотокамерами співачка постала у напівпрозорій сукні кольору марсала, яка складалася з верху з вирізом майже до пупка та вузлом на животі, а також спідниці максі з драпуванням, розрізом і невеликим шлейфом.

Анітта / © Getty Images

Анітта / © Getty Images

Аутфіт Анітта доповнила лакованими мюлями на шпильках в тон. Вона зробила зачіску з гарними локонами, макіяж із накладними віями і бежевою помадою та нюдовий манікюр із білим декором. У вухах у неї були довгі сережки, у зоні декольте – делікатний ланцюжок, а на зап'ясті – браслети.

Нагадаємо, Анітта на премії Latin Grammy Awards з’явилася у білій мереживній прозорій сукні від бренду PatBo.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie