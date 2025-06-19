ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

У сукні кольору металік: Джоді Комер відвідала прем'єру постапокаліптичного фільму

Зірка підкреслила фігуру гламурною вечірньою сукнею лаконічного фасону.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джоді Комер

Джоді Комер / © Associated Press

Акторка Джоді Комер, яка прославилася серіалом «Вбиваючи Єву», вийшла на червону доріжку у Лондоні. Вона відвідала світову прем’єру постапокаліптичного фільму жахів «28 років по тому», в якому зіграла головну роль.

На заході вона сяяла в приталеній прямій сукні Prada кольору металік. У сукні було також глибоке декольте та бретелька-галтер.

Джоді Комер / © Associated Press

Джоді Комер / © Associated Press

Образ Джоді доповнила лаконічною зачіскою з прямим волоссям укладеним у проділ, а також макіяжем із сріблястими тінями на очах та нюдовою помадою на губах.

Джоді Комер / © Associated Press

Джоді Комер / © Associated Press

Спина у сукні була відкрита, а на спідниці ззаду був високий розріз. Вбрання акторка носила із сріблястими босоніжками на підборах.

Джоді Комер / © Associated Press

Джоді Комер / © Associated Press

Джоді Комер / © Getty Images

Джоді Комер / © Getty Images

Джоді Комер / © Getty Images

Джоді Комер / © Getty Images

Джоді Комер / © Getty Images

Джоді Комер / © Getty Images

Джоді Комер / © Associated Press

Джоді Комер / © Associated Press

Джоди Комер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джоди Комер / © Getty Images

© Getty Images

Джоди Комер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
17
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie