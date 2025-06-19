У сукні кольору металік: Джоді Комер відвідала прем'єру постапокаліптичного фільму

Джоді Комер / © Associated Press

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Акторка Джоді Комер, яка прославилася серіалом «Вбиваючи Єву», вийшла на червону доріжку у Лондоні. Вона відвідала світову прем’єру постапокаліптичного фільму жахів «28 років по тому», в якому зіграла головну роль.

На заході вона сяяла в приталеній прямій сукні Prada кольору металік. У сукні було також глибоке декольте та бретелька-галтер.

Джоді Комер / © Associated Press

Образ Джоді доповнила лаконічною зачіскою з прямим волоссям укладеним у проділ, а також макіяжем із сріблястими тінями на очах та нюдовою помадою на губах.

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Джоді Комер / © Associated Press

Спина у сукні була відкрита, а на спідниці ззаду був високий розріз. Вбрання акторка носила із сріблястими босоніжками на підборах.

Джоді Комер / © Associated Press

Джоді Комер / © Getty Images Джоді Комер / © Getty Images Джоді Комер / © Getty Images Джоді Комер / © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press