ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

У сукні кольору мокко і з розрізом до стегна: Зендея у компанії Роберта Паттінсона з’явилася на премії "Оскар"

29-річна акторка у гарному вбранні від Louis Vuitton вийшла на сцену церемонії.

Автор публікації
Аліна Онопа
Роберт Паттінсон і Зендея

Роберт Паттінсон і Зендея / © Getty Images

Зендея відвідала церемонію нагородження «Оскар» у Лос-Анджелесі. Акторка з’явилася там разом зі своїм колегою по фільму «Любить не любить» Робертом Паттінсоном. Вони були ведучими у номінації «Найкращий режисер», переможцем якої став Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»).

Для своєї появи Зендея обрала образ у стилі елегантного мінімалізму. На ній була сукня насиченого кольору мокко зі шлейфом від Модного дому Louis Vuitton. Вбрання мало асиметричний виріз горловини, скульптурні вирізи по боках й ефектний високий розріз до стегна. Взута вона була у сатинові туфлі-човники в тон сукні.

В акторки було елегантне укладання боб-каре з боковим проділом, макіяж із помадою шоколадного відтінку і молочний манікюр. Вуха Зендея прикрасила діамантовими сережками понад 30 каратів, а руки — годинником Rolex Lady-Datejust, інкрустованим діамантами вартістю приблизно 174 000 доларів, і каблучками — заручальною з великим діамантом і золотою.

Нагадаємо, Зендея у культовій білій мінісукні з великою 3D-квіткою з’явилася на церемонії вручення нагород ESSENCE Black Women In Hollywood Awards 2026 у Лос-Анджелесі.

Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie