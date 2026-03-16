У сукні кольору мокко і з розрізом до стегна: Зендея у компанії Роберта Паттінсона з’явилася на премії "Оскар"

Роберт Паттінсон і Зендея

Зендея відвідала церемонію нагородження «Оскар» у Лос-Анджелесі. Акторка з’явилася там разом зі своїм колегою по фільму «Любить не любить» Робертом Паттінсоном. Вони були ведучими у номінації «Найкращий режисер», переможцем якої став Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»).

Зендея і Роберт Паттінсон / © Associated Press

Пол Томас Андерсон і Зендея / © Associated Press

Для своєї появи Зендея обрала образ у стилі елегантного мінімалізму. На ній була сукня насиченого кольору мокко зі шлейфом від Модного дому Louis Vuitton. Вбрання мало асиметричний виріз горловини, скульптурні вирізи по боках й ефектний високий розріз до стегна. Взута вона була у сатинові туфлі-човники в тон сукні.

Роберт Паттінсон і Зендея / © Getty Images

В акторки було елегантне укладання боб-каре з боковим проділом, макіяж із помадою шоколадного відтінку і молочний манікюр. Вуха Зендея прикрасила діамантовими сережками понад 30 каратів, а руки — годинником Rolex Lady-Datejust, інкрустованим діамантами вартістю приблизно 174 000 доларів, і каблучками — заручальною з великим діамантом і золотою.

Зендея і Роберт Паттінсон / © Associated Press

Нагадаємо, Зендея у культовій білій мінісукні з великою 3D-квіткою з’явилася на церемонії вручення нагород ESSENCE Black Women In Hollywood Awards 2026 у Лос-Анджелесі.