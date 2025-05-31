У сукні кольору шоколаду: Адріа Архона на заході на честь серіалу "Андор"

Адріа Архона / © Associated Press

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Адріа Архона відвідала вечір, присвячений телесеріалу «Андор», який відбувся у Театрі Гільдії письменників у Беверлі-Гіллз. Адріа є однією з акторок, які зіграли у цьому проєкті.

Захід вона відвідала в сукні коричневого кольору, у якої були різні рукави, висока горловина і невеликі складки на талії. Сукню Адріа носила в поєднанні з коричневими слінгбеками.

Адріа Архона / © Associated Press

Зачіска, яку акторка зробила, чудово підходила до її вбрання. Адріа уклала волосся в локони і трохи зібрала ззаду.

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Адріа Архона / © Associated Press

До Каліфорнії, де відбувався захід, Адріа повернулася з Франції, де нещодавно відвідала Каннський кінофестиваль. Акторка там виходила на червону доріжку зі своїм бойфрендом Джейсоном Момоа. Вони прийшли на прем’єру фільму «Рай та пекло» (Highest 2 Lowest). Адріа носила того дня сукню від бренду Louis Vuitton.

Джейсон Момоа і Адріа Архона / © Associated Press