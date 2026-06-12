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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

У сукні кольору стиглої сливи і на шпильках: Єву Лонгорію папараці заскочили у Лос-Анджелесі

51-річна голлівудська акторка продемонструвала вишуканий образ у сукні з драпуванням, яка ефектно підкреслила її фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Getty Images

До обʼєктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Єва Лонгорія, яка продемонструвала елегантний аутфіт. Акторка була одягнена у жіночну сукню кольору стиглої сливи.

Вбрання мало драпування на талії, яке красиво підкреслювало струнку фігуру зірки, асиметричний поділ та незвичні розрізи на рукавах.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва доповнила лук нюдовими босоніжками на високих шпильках і з тонкими ремінцями, білою мінісумкою із золотою ручкою і золотистим годинником на зап’ясті. Волосся вона уклала у м’які хвилі, зробила макіяж з нюховою помадою, нюховий манікюр і білий педикюр.

Нагадаємо, Єва Лонгорія у розкішній сукні з розрізом до стегна постала на церемонії закриття Каннського кінофестивалю.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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