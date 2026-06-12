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- Шоу-бізнес
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У сукні кольору стиглої сливи і на шпильках: Єву Лонгорію папараці заскочили у Лос-Анджелесі
51-річна голлівудська акторка продемонструвала вишуканий образ у сукні з драпуванням, яка ефектно підкреслила її фігуру.
До обʼєктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Єва Лонгорія, яка продемонструвала елегантний аутфіт. Акторка була одягнена у жіночну сукню кольору стиглої сливи.
Вбрання мало драпування на талії, яке красиво підкреслювало струнку фігуру зірки, асиметричний поділ та незвичні розрізи на рукавах.
Єва доповнила лук нюдовими босоніжками на високих шпильках і з тонкими ремінцями, білою мінісумкою із золотою ручкою і золотистим годинником на зап’ясті. Волосся вона уклала у м’які хвилі, зробила макіяж з нюховою помадою, нюховий манікюр і білий педикюр.
Нагадаємо, Єва Лонгорія у розкішній сукні з розрізом до стегна постала на церемонії закриття Каннського кінофестивалю.