У сукні кольору стиглої сливи і на шпильках: Єву Лонгорію папараці заскочили у Лос-Анджелесі

Єва Лонгорія / © Getty Images

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До обʼєктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Єва Лонгорія, яка продемонструвала елегантний аутфіт. Акторка була одягнена у жіночну сукню кольору стиглої сливи.

Вбрання мало драпування на талії, яке красиво підкреслювало струнку фігуру зірки, асиметричний поділ та незвичні розрізи на рукавах.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва доповнила лук нюдовими босоніжками на високих шпильках і з тонкими ремінцями, білою мінісумкою із золотою ручкою і золотистим годинником на зап’ясті. Волосся вона уклала у м’які хвилі, зробила макіяж з нюховою помадою, нюховий манікюр і білий педикюр.

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Нагадаємо, Єва Лонгорія у розкішній сукні з розрізом до стегна постала на церемонії закриття Каннського кінофестивалю.

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