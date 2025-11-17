ТСН у соціальних мережах

У сукні кольору цукрової вати: Ель Феннінг сяяла перед фотографами у витонченому образі принцеси

Ніжні та романтичні сукні — це стиль, який завжди безпрограшний для цієї дівчини.

Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Associated Press

У свої 27 років акторка Ель Феннінг уже справжня голлівудська легенда, адже зіграла у величезній кількості фільмів. Вона почала свою кар’єру зовсім юною і вже впродовж понад 20 років знімалася в найрізноманітніших жанрах: від голлівудських блокбастерів до незалежних драм. На червоних доріжках Ель завжди одна з почесних гостей, і практично жоден світський захід не проходить без її участі.

На 16-й церемонії вручення Governors Awards — щорічної премії, організованої Академією кінематографічних мистецтв і наук у Голлівуді, вона сяяла в класичному вечірньому вбранні. Її сукня-бюстьє була від Модного дому Gucci та виконана в приголомшливому рожевому кольорі, який нагадував відтінок цукрової вати.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Але сукня не була простою — вона повністю розшита безліччю дрібного бісеру, через що гарно сяяла. А ось корсетний силует чудово підкреслював витончену фігуру зірки. Також Ель доповнила лук прикрасами з діамантами від Cartier, серед яких особливою була шпилька у волоссі — вона робила зачіску цікавішою.

Раніше вона продемонструвала ще одну чарівну сукню, але від бренду Fendi. У романтичному вбранні зі спідницею А-силуету вона сяяла на прем’єрі фільму «Сентиментальна цінність». Пошите вбрання Ель було з ніжних шарів мереживної тканини, органзи та тюлю і мало тонкі та ніжні бретельки.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Образи актриси Ель Феннінг (21 фото)

