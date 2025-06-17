У сукні кольору вершкового масла: 50-річна фотомодель Вікторія Сільвстедт ефектним міні підкреслила стрункі ноги

Вікторія Сільвстедт / © Getty Images

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Вікторія Сільвстедт відвідала вечірку номінантів на премію «Золота німфа», яка відбулася у межах 64-го Міжнародного телевізійного фестивалю в Монте-Карло.

Зірка з’явилася на події в мінісукні кольору вершкового масла, яка ідеально підкреслила її спокусливу фігуру та стрункі ноги. Вбрання мало бретельки, пишне гарне декольте і було прикрашене металевою фурнітурою та вставкою зі складками.

© Getty Images

Аутфіт Вікторія доповнила босоніжками мідного відтінку з завязками-листочками. Сільвстедт зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж із пишними накладними віями і молочний манікюр. У вухах у неї були елегантні ніжно-рожеві сережки з камінням, а на руках — золотий широкий браслет із камінням і годинник з пудровим ремінцем.

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