У сукні кольору вершкового масла і з келихом вина: Єва Лонгорія показала, як відпочиває

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

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Єва Лонгорія опублікувала в Instagram свої нові знімки. Акторка показала, як відпочиває.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Зірка у гарному образі пила на барній стійці біле вино. Вона була одягнена у коротку сукню кольору вершкового масла з американською проймою, глибоким декольте і напіввідкритою спиною. Вона була приталеного силуету і підкрелсила струнку фігуру Лонгорії. Вбрання Єва поєднала з бежевими сандалями.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Лонгорія зібрала волосся у високий хвіст, який накрутила у локони, випустила спереду пасма, зробила макіяж із пишними віями і завершила лук сережками-кільцями.

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Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Нагадаємо, Єва Лонгорія у день народження сина показала його милі світлини.