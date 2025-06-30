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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
1 хв

У сукні кольору вершкового масла і з келихом вина: Єва Лонгорія показала, як відпочиває

50-річна акторка продемонструвала красивий аутфіт найтрендовішого відтінку цього літа.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія опублікувала в Instagram свої нові знімки. Акторка показала, як відпочиває.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Зірка у гарному образі пила на барній стійці біле вино. Вона була одягнена у коротку сукню кольору вершкового масла з американською проймою, глибоким декольте і напіввідкритою спиною. Вона була приталеного силуету і підкрелсила струнку фігуру Лонгорії. Вбрання Єва поєднала з бежевими сандалями.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Лонгорія зібрала волосся у високий хвіст, який накрутила у локони, випустила спереду пасма, зробила макіяж із пишними віями і завершила лук сережками-кільцями.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Нагадаємо, Єва Лонгорія у день народження сина показала його милі світлини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
344
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