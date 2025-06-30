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- Шоу-бізнес
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У сукні кольору вершкового масла: нідерландська модель у романтичному образі позувала в Римі
Лаура Селія показала знімки зі своєї поїздки до Італії.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram серію світлин, на яких вона продемонструвала романтичний образ.
Білявка влаштувала собі імпровізований фотосет на вулицях Рима. Селія позувала в шовковій сукні максі кольору вершкового масла. Вбрання було на бретельках, мало відкриту спину і зав’язки-бант ззаду.
Лук модель доповнила укладанням з локонами, макіяжем із пишними віями та лаконічними прикрасами.
Нагадаємо, раніше Лаура Селія приймала сонячні ванни на пляжі у блакитному бікіні на зав’язках.