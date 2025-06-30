У сукні кольору вершкового масла: нідерландська модель у романтичному образі позувала в Римі

Лаура Селія

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Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram серію світлин, на яких вона продемонструвала романтичний образ.

Лаура Селія

Білявка влаштувала собі імпровізований фотосет на вулицях Рима. Селія позувала в шовковій сукні максі кольору вершкового масла. Вбрання було на бретельках, мало відкриту спину і зав’язки-бант ззаду.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лук модель доповнила укладанням з локонами, макіяжем із пишними віями та лаконічними прикрасами.

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Лаура Селія

Нагадаємо, раніше Лаура Селія приймала сонячні ванни на пляжі у блакитному бікіні на зав’язках.