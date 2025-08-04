У сукні кольору вершкового масла: Сідні Свіні у стилі ретродіви з’явилася на кіноподії

Сідні Свіні / © Associated Press

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Сідні Свіні відвідала прем’єрний показ фільму «Американа», який відбувся у кінотеатрі Desert 5 Spot у Лос-Анджелесі.

Сідні Свіні / © Associated Press

Перед фотокамерами акторка з’явилася у ніжному образі у стилі 50-х років від бренду Danielle Frankel. На ній була корсетна сукня-бюстьє кольору вершкового масла з вузьким тканинним поясом і пишною спідницею А-силуету, яка додала луку театральності і жіночності. Взута Сідні була у туфлі в тон.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Аутфіт Свіні доповнила зачіскою з хвилястими локонами, яку прикрасила широкою жовтою пов’язкою, ніжним макіяжем із рожевими рум’янами і нюдовим манікюром. На руках у зірки був діамантовий браслет і каблучка з великим каменем.

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Сідні Свіні / © Associated Press

Про фільм:

Це історія боротьби за володіння рідкісним артефактом корінних американців. Після того, як артефакт потрапляє на чорний ринок, сором’язлива офіціантка (Сідні Свіні) об’єднується з військовим ветераном (Пол Волтер Гаузер), щоб заволодіти ним, що ставить їх під приціл безжального злочинця, який працює на торговця старовинних речей.