У сукні кольору вершкового масла і з мереживом: Памела Андерсон в ефектному образі сходила на шоу

Памела Андерсон / © Getty Images

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Папараці заскочили Памелу Андерсон у Нью-Йорку, коли вона йшла на шоу «Пізньої ночі із Сетом Маєрсом».

Акторка, як завжди, мала ефектний вигляд. На ній була сукня по фігурі трендового кольору вершкового масла з мереживом на подолі. Вбрання мало високу горловину, довгі рукави і тканинний пояс, який переходив у шлейф ззаду.

Памела Андерсон / © Getty Images

Аутфіт Памела доповнила світлими колготами, напівпальтом, яке накинула на плечі, і босоніжками на шпильках в тон сукні, а також невеликою сумочкою з бамбуковими ручками.

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В Андерсон була зачіска з локонами, глянцевий блиск на губах, діамантові сережки-цвяшки у вухах і сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі.

Нагадаємо, Памела Андерсон продемонструвала стильний образ total black у блузці з бантом і спідниці з розрізами.