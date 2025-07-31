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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

У сукні кольору вершкового масла і з мереживом: Памела Андерсон в ефектному образі сходила на шоу

58-річна акторка і модель у вбранні трендового відтінку вийшла у світ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Папараці заскочили Памелу Андерсон у Нью-Йорку, коли вона йшла на шоу «Пізньої ночі із Сетом Маєрсом».

Акторка, як завжди, мала ефектний вигляд. На ній була сукня по фігурі трендового кольору вершкового масла з мереживом на подолі. Вбрання мало високу горловину, довгі рукави і тканинний пояс, який переходив у шлейф ззаду.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Аутфіт Памела доповнила світлими колготами, напівпальтом, яке накинула на плечі, і босоніжками на шпильках в тон сукні, а також невеликою сумочкою з бамбуковими ручками.

В Андерсон була зачіска з локонами, глянцевий блиск на губах, діамантові сережки-цвяшки у вухах і сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі.

Нагадаємо, Памела Андерсон продемонструвала стильний образ total black у блузці з бантом і спідниці з розрізами.

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