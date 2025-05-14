У сукні кольору вівсянки: акторка Пом Клементьєфф без бюстгальтера прийшла на фотокол у Каннах

Пом Клементьєфф / © Associated Press

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На Лазуровому узбережжі у межах Каннського кінофестивалю відбувся фотокол восьмої частини легендарної франшизи — фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата».

Ганна Веддінгем, Гейлі Етвелл, Том Круз, Анджела Бассетт і Пом Клементьєфф / © Associated Press

Стрічку представила творча команда, серед яких була Пом Клементьєфф. Акторка вийшла до преси у ніжному луку. На ній була асиметрична сукня кольору вівсянки, у якій вона продемонструвала стрункі ноги.

Пом Клементьєфф / © Associated Press

Під вбранням із V-подібним вирізом не було бюстгальтера, що мало спокусливий вигляд.

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Пом Клементьєфф / © Associated Press

Сукню Пом скомбінувала зі світлими босоніжками. Волосся вона зібрала у гладку зачіску, зробила ніжний макіяж і світлий манікюр. Лук зірка завершила золотистими сережками.

Пом Клементьєфф / © Associated Press

До слова, в український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.