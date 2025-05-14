ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Час на прочитання
1 хв

У сукні кольору вівсянки: акторка Пом Клементьєфф без бюстгальтера прийшла на фотокол у Каннах

39-річна акторка обрала для своєї появи ніжний образ із пікантним акцентом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пом Клементьєфф

Пом Клементьєфф / © Associated Press

На Лазуровому узбережжі у межах Каннського кінофестивалю відбувся фотокол восьмої частини легендарної франшизи — фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата».

Ганна Веддінгем, Гейлі Етвелл, Том Круз, Анджела Бассетт і Пом Клементьєфф / © Associated Press

Ганна Веддінгем, Гейлі Етвелл, Том Круз, Анджела Бассетт і Пом Клементьєфф / © Associated Press

Стрічку представила творча команда, серед яких була Пом Клементьєфф. Акторка вийшла до преси у ніжному луку. На ній була асиметрична сукня кольору вівсянки, у якій вона продемонструвала стрункі ноги.

Пом Клементьєфф / © Associated Press

Пом Клементьєфф / © Associated Press

Під вбранням із V-подібним вирізом не було бюстгальтера, що мало спокусливий вигляд.

Пом Клементьєфф / © Associated Press

Пом Клементьєфф / © Associated Press

Сукню Пом скомбінувала зі світлими босоніжками. Волосся вона зібрала у гладку зачіску, зробила ніжний макіяж і світлий манікюр. Лук зірка завершила золотистими сережками.

Пом Клементьєфф / © Associated Press

Пом Клементьєфф / © Associated Press

До слова, в український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie