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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
274
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2 хв

У сукні кольору вівсянки і з "єпископськими" рукавами: Бріжит Макрон у В'єтнамі

Перша леді Франції супроводжує чоловіка під час робочого візиту до Ханою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит та Еммануель Макрони

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційним візитом перебувають у В’єтнам.

Подружжя Макронів у В’єтнамі / © Associated Press

Подружжя Макронів у В’єтнамі / © Associated Press

Там вони зустрілися з генсекретарем Комуністичної партії В’єтнаму То Ламом і його дружиною Нго Фонг Лі, з якими пообідали у храмі Van Mieu у Ханої, а потім взяли участь у церемонії покладання вінків до пам’ятника національним героям і мученикам.

Подружжя Макронів у В’єтнамі / © Associated Press

Подружжя Макронів у В’єтнамі / © Associated Press

Макрони також зустрілися з президентом В’єтнаму Луонг Куонгом і його дружиною Нгуєн Тхі Мінь Нгуєт у Президентському палаці в Ханої.

Подружжя Макронів у В’єтнамі / © Associated Press

Подружжя Макронів у В’єтнамі / © Associated Press

Цього дня перша леді Франції з’явилася у ніжному образі. На ній була закрита сукня кольору вівсянки довжини міді. Вбрання мало високу горловину, «єпископські рукави», спідницю вільного силуету і тканинний пояс в тон.

Подружжя Макронів у В’єтнамі / © Associated Press

Подружжя Макронів у В’єтнамі / © Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила світлими шкіряними туфлями на шпильках і кремовим клатчем із металевою фурнітурою. У неї була об’ємна перука та улюблений макіяж смокі-айс.

Подружжя Макронів у В’єтнамі / © Associated Press

Подружжя Макронів у В’єтнамі / © Associated Press

Еммануель був одягнений у класичнйи чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Подружжя Макронів у В’єтнамі / © Associated Press

Подружжя Макронів у В’єтнамі / © Associated Press

Нагадаємо, у Мережі активно обговорюють інцидент, який стався між подружжям Макронів в аеропорту у В’єтнамі. Користувачі зазначають, що між першою леді та президентом була сварка, під час якої Бріжит дала «ляпаса» чоловікові.

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