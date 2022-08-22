У сукні-комбінації та лоферах: Олівія Родріго потрапила під приціл папараці у гламурному панкобразі

19-річна співачка Олівія Родріго, мала дуже сміливий вигляд у чорній сукні-комбінації від бренду Mirror Palais, яку одягла у п'ятницю ввечері. Вбрання було виконане з атласного шовку і мало досить сексуальне декольте з мереживними чашками, а також тонкі бретельки. Вартість такої сукні 595 доларів.

Олівія Родріго / Фото: Getty Images

Образ дівчина доповнила чорними лоферами, білими високими шкарпетками та лакованою сумкою із короткою ручкою. Волосся Олівія розпустила, а ось із яскравих акцентів у цьому луку був лише червоний манікюр.

Зазначимо, що у такому панкобразі образі співачка ходила на бродвейський концерт у Нью-Йорку The Bowery Ballroom. А от сукня від Mirror Palais, яку вона обрала, - це досить популярний серед знаменитостей бренд, заснований Марсело Гаєм.

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