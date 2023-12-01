У сукні-комбінації та з ідеальним манікюром: Скарлетт Йоганссон на галаконцерті з чоловіком

Пара вибрала вбрання у чорно-білих кольорах.
Акторка Скарлетт Йоганссон відвідала галаконцерт Американського музею природної історії, що відбувся у четвер, 30 листопада, у Нью-Йорку. Зірка з'явилася на цьому заході у компанії свого чоловіка Коліна Джоста. Для червоної доріжки пара вибрала схожі вбрання.
На Скарлетт була чорна шовкова сукня-комбінація, яку вона поєднала з довгим білим двобортним пальтом з чорними ґудзиками. Пальто було ідеально підібрано за довжиною до сукні.
Також акторка зробила кілька яскравих акцентів: нафарбувала губи червоною помадою, у нагрудну кишеню пальта поклала червону шовкову хустку та зробила ідеальний червоний манікюр.
Завершували її вечірній аутфіт діамантові прикраси, клатч у руці, туфлі на підборах та зачіска з двома пасмами волосся, що спадали на обличчя.
Колін же одягнув класичний чорний смокінг із білою сорочкою та краваткою-метеликом.
Також цього тижня показала чоловіка на публіці акторка Марго Роббі. Пару помітили папараці на вулиці у Нью-Йорку.
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