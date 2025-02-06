У сукні-комбінації відтінку вершкового масла: Анджеліна Джолі сяяла на червоній доріжці

Оскароносна зірка обрала лаконічне вбрання для нової появи на публіці.

49-річна Анджеліна Джолі відвідала церемонію вручення премії Maltin Modern Master Award, яка відбулася в межах 40-го Міжнародного кінофестивалю у Санта-Барбарі.

Акторка вийшла на червону доріжку у простій шовковій сукні-комбінації з відкритою спиною та кишенями. Вбрання було вільного фасону та трендового відтінку вершкового масла.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Анджеліна доповнила сукню жакетом у тон сукні, який носила, накинувши на плечі, а потім зняла, щоб позувати фотографам. Також на акторці були прикраси від Nak Armstrong та чорні лаконічні туфлі на підборах.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Це вбрання трохи нагадало за дизайном шовкову сукню сірого кольору, яку акторка носила раніше. Вона була створена брендом Анджеліни Atelier Jolie.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

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