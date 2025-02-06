У сукні-комбінації відтінку вершкового масла: Анджеліна Джолі сяяла на червоній доріжці

Оскароносна зірка обрала лаконічне вбрання для нової появи на публіці.
49-річна Анджеліна Джолі відвідала церемонію вручення премії Maltin Modern Master Award, яка відбулася в межах 40-го Міжнародного кінофестивалю у Санта-Барбарі.
Акторка вийшла на червону доріжку у простій шовковій сукні-комбінації з відкритою спиною та кишенями. Вбрання було вільного фасону та трендового відтінку вершкового масла.
Анджеліна доповнила сукню жакетом у тон сукні, який носила, накинувши на плечі, а потім зняла, щоб позувати фотографам. Також на акторці були прикраси від Nak Armstrong та чорні лаконічні туфлі на підборах.
Це вбрання трохи нагадало за дизайном шовкову сукню сірого кольору, яку акторка носила раніше. Вона була створена брендом Анджеліни Atelier Jolie.
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