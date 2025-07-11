У сукні-комбінації з мереживом: Джулія Гарнер у ніжному вбранні взяла участь у фотосесії

Джулія Гарнер / © Getty Images

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Акторка Джулія Гарнер відвідала фотокол до фільму студії Marvel «Фантастична четвірка: Перші кроки», що відбулася у Лондоні. На блакитну доріжку вона вийшла в ніжній сукні від Erdem, яка була виконана в білизняному стилі, але повністю розшита лелітками.

Також вбрання Гарнер було прикрашене аплікацією у вигляді великих квітів у деяких місцях сукні, а на подолі та декольте її прикрашало біле мереживо зі стразами. Образ Джулії доповнили сережки-крапельки сріблястого кольору, сріблясті босоніжки на підборах та об’ємна зачіска з локонами.

Джулія Гарнер / © Getty Images

Раніше вона також відвідала презентацію, на яку також прийшла у сукні сріблястого кольору. Вбрання Гарнер стало натяком на її роль у фільмі, адже вона зіграє персонажа Срібний Серфер. Акторка носила вбрання від бренду Thom Browne з колекції весна-літо 2017, в якому була прозора вставка.

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Джулія Гарнер / © Associated Press