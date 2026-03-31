У сукні-комбінації з вишуканим декольте: Дженніфер Лопес відвідала галавечір

Вона одна із тих зірок, які вміють підкреслювати свою красу одягом і сукню, яку Лопес обрала цього разу, — не виключення.

Юлія Каранковська
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес виступила на сцені під час заходу «Незабутній вечір», який відбувся у готелі в Беверлі-Гіллз і проводився Фондом дослідження раку у жінок для збору коштів. Лопес зі сцени вручила нагороду Керрі Вашингтон за мужність.

Мати Керрі поборола рак молочної залози після того, як їй поставили діагноз 2004 року. Швидке лікування врятувало їй життя, що спонукало Керрі стати захисницею інформації про рак.

Дженніфер Лопес і Керрі Вашингтон / © Getty Images

Дженніфер обрала для галавечора класичнйи образ, адже поєднала чорну-сукню комбінацію з мереживним ліфом і блейзер з мереживом на подолі. Цей образ зірки був від бренду Celia Kritharioti з колекції Haute Couture весна-літо 2026.

Вона доповнила сукню коштовностями від Cartier, яскравим макіяжем та ліконічною зачіскою, яка ідеально пасувала до луку.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

