У сукні-комбінації з вишуканим декольте: Дженніфер Лопес відвідала галавечір

Дженніфер Лопес

Реклама

Дженніфер Лопес виступила на сцені під час заходу «Незабутній вечір», який відбувся у готелі в Беверлі-Гіллз і проводився Фондом дослідження раку у жінок для збору коштів. Лопес зі сцени вручила нагороду Керрі Вашингтон за мужність.

Мати Керрі поборола рак молочної залози після того, як їй поставили діагноз 2004 року. Швидке лікування врятувало їй життя, що спонукало Керрі стати захисницею інформації про рак.

Дженніфер Лопес і Керрі Вашингтон

Дженніфер обрала для галавечора класичнйи образ, адже поєднала чорну-сукню комбінацію з мереживним ліфом і блейзер з мереживом на подолі. Цей образ зірки був від бренду Celia Kritharioti з колекції Haute Couture весна-літо 2026.

Реклама

Вона доповнила сукню коштовностями від Cartier, яскравим макіяжем та ліконічною зачіскою, яка ідеально пасувала до луку.