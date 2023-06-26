У сукні-кулі: Кендалл Дженнер пройшлася подіумом у дивному мінівбранні

Сестра Кім Кардашян, 27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер, взяла участь у показі французького бренду Jacquemus. Цього разу Сімон Порт Жакмю презентував публіці колекцію весна-літо 2024 року у Версальському замку. Колекція одержала назву Le Chouchou.

У шоу брало участь багато знаменитих моделей, але особливу увагу привернула Кендал, оскільки на ній була незвичайна мінісукня у вигляді об'ємної кулі.

Вбрання виконане у молочному відтінку, мало опущену лінію плеча і схоже, що носилося, як боді. Образ дівчини доповнили туфлі на підборах, які за дизайном нагадували пуанти балерини, а шию та вуха – чекер із сережками.

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

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