У сукні-кульку з прозорою спідницею: Кім Кардашян на престижній церемонії

Зірка цього року була серед лауреатів та пішла додому з нагородою.

Зірка реалітішоу та бізнесвумен Кім Кардашян відвідала світський захід у Нью-Йорку – церемонію вручення нагороди Ради модельєрів Америки CFDA Fashion Awards. На килимову доріжку для фото вона вийшла в дуже незвичайному вбранні – пластиковій сукні Dolce & Gabbana.

Вбрання не мало бретельок, і складалося з чорного корсетного боді, поверх якого надягалася пластикова прозора сукня в підлогу.

Лук Кім доповнили чоботи на підборах, зачіска з "мокрим" ефектом, нюдовий манікюр та макіяж з накладними віями. Прикрас вона у цьому образі не використовувала.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

На церемонію вона прийшла з молодшими сестрами Глое, Кайлі та Кендал.

Кім і Глое Кардашян / Фото: Getty Images

Ця церемонія вважається "Оскаром" модної індустрії. Сама Рада була заснована Елінорою Ламбрет 1962 року, а в 1984-го вже сама організація створила премію, і відтоді щороку на Мангеттені збираються зірки світового рівня.

Кім цього року отримала нагороду Amazon Innovation Award (її вручали вперше) за роботу над її брендом спідньої білизни Skims.

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