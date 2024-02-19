Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні культового відтінку: Дуа Ліпа відвідала церемонію вручення кінонагород у Лондоні

У сукні культового відтінку: Дуа Ліпа відвідала церемонію вручення кінонагород у Лондоні

Дуа Ліпа на BAFTA-2024 / Фото: Getty Images

Відома співачка вирішила з'явитися у лаконічному однотонному вбранні.

Червоний колір — дуже багато означає для Модного дому Valentino і є вже візитівкою цієї марки. Вся справа у витоках, тому що перша колекція бренду під назвою Gotta була представлена публіці 1962 року і в неї входили сукні червоного відтінку. Відтоді засновник бренду Валентино Гаравані неодноразово повторював, що червоний колір — це уособлення жіночності та відтворював його в нових колекціях.

Віддала шану цьому відтінку і британська співачка Дуа Ліпа, коли з'явилася на церемонії BAFTA у Лондоні. На Дуа була довга сукня зі складками та шлейфом від Valentino.

Однотонне вбрання було А-силуету, мало американську пройму, а також довгу накидку, яка мала шлейф. Вбрання вона поєднала з прикрасами від Tiffany & Co.

Дуа Ліпа на BAFTA-2024 / © Getty Images
Дуа Ліпа на BAFTA-2024 / Фото: Getty Images

Волосся у співачки пофарбоване у вишневий відтінок і для червоної доріжки стилісти уклали їй його у елегантну зачіску. Макіяж Дуа був матовий і в коричневій гамі.

Дуа Ліпа на BAFTA-2024 / © Getty Images
Дуа Ліпа на BAFTA-2024 / Фото: Getty Images

У січні Valentino презентували колекцію весна-літо 2024 в Парижі в межах Тижня високої моди. Вона одержала назву Le Salon. Через кілька тижнів після презентації Дуа Ліпа відвідала галавечір Pre-Grammy Gala якраз у цікавому плащі із золотими півсферами з цієї колекції.

Дуа Ліпа в плащі від Valentino на Pre-Grammy Gala / © Getty Images
Дуа Ліпа в плащі від Valentino на Pre-Grammy Gala / Фото: Getty Images

Читайте також:

Дружина мафіозі: давно забуте старе знову в тренді!

Дружина мафіозі: давно забуте старе знову в тренді!

Повʼязані теми:

Наступна публікація