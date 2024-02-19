У сукні культового відтінку: Дуа Ліпа відвідала церемонію вручення кінонагород у Лондоні

Відома співачка вирішила з'явитися у лаконічному однотонному вбранні.
Червоний колір — дуже багато означає для Модного дому Valentino і є вже візитівкою цієї марки. Вся справа у витоках, тому що перша колекція бренду під назвою Gotta була представлена публіці 1962 року і в неї входили сукні червоного відтінку. Відтоді засновник бренду Валентино Гаравані неодноразово повторював, що червоний колір — це уособлення жіночності та відтворював його в нових колекціях.
Віддала шану цьому відтінку і британська співачка Дуа Ліпа, коли з'явилася на церемонії BAFTA у Лондоні. На Дуа була довга сукня зі складками та шлейфом від Valentino.
Однотонне вбрання було А-силуету, мало американську пройму, а також довгу накидку, яка мала шлейф. Вбрання вона поєднала з прикрасами від Tiffany & Co.
Волосся у співачки пофарбоване у вишневий відтінок і для червоної доріжки стилісти уклали їй його у елегантну зачіску. Макіяж Дуа був матовий і в коричневій гамі.
У січні Valentino презентували колекцію весна-літо 2024 в Парижі в межах Тижня високої моди. Вона одержала назву Le Salon. Через кілька тижнів після презентації Дуа Ліпа відвідала галавечір Pre-Grammy Gala якраз у цікавому плащі із золотими півсферами з цієї колекції.
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