У сукні-купальнику на сапборді: Джорджина Родрігес у компанії коханого відпочиває на Мальорці

Дівчина відпочиває на іспанському острові, дуже популярному цього року серед селебріті.
30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес у компанії свого коханого – футболіста Кріштіану Роналду – полетіла на відпочинок на Мальорку, звідки вже встигла показати пляжні фото.
Зіркова пара цього разу активно провела час – вони каталися на сапбордах із мотором та кермом. Дівчина підкреслила фігуру строкатою сукнею-купальником і ефектно позувала на дошці та яхті.
(гортайте фото вправо)
На одному з фото Джорджина знята у білому вкороченому топі, білій кепці та бікіні з пончиком у руках, а вже на наступному відео вона показує, як займається на біговій доріжці прямо на борту яхти.
Нагадаємо, також на Мальорці відпочивала нещодавно 27-річна австралійська модель та дівчина актора Венсана Касселя – Нара Баптіста.
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