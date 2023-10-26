У сукні лаймового відтінку з розрізом: американська модель продемонструвала стрункі ноги на вулицях Лос-Анджелеса

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила американська модель Акасія Макбрайд. Дівчина мала ефектний вигляд.

Вона була одягнена у довгу закриту сукню лаймового відтінку з високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги. Взута Акасія була у прозорі пластикові туфлі.

Акасія Макбрайд / Фото: Getty Images

Лук модель доповнила блискучою сумкою з кристалами та круглими металевими ручками. Макбрайд розпустила волосся, зробила макіяж із шоколадною помадою та манікюр бежевого кольору. Руки вона прикрасила каблучками і широким браслетом із камінням.

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