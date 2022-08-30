У сукні-майці та з квадратною сумкою: Вера Вонг відвідала гру Серени Вільямс на чемпіонаті з тенісу

Зараз у Нью-Йорку триває "Відкритий чемпіонат США з тенісу", на якому окрім зірок спорту також з'явилося багато інших публічних особистостей: моделей, акторів і політиків. Зокрема багато хто з них прийшов подивитися на гру Серени Вільямс, адже цей чемпіонат стане для неї останнім - спортсменка завершує кар'єру.

Однією з тих, хто відвідав захід, стала американська дизайнерка Вера Вонг. 73-річна знаменитість з'явилася у довгій двоколірній сукні-майці. Верх вбрання був виконаний із чорної тканини з блискітками, а спідниця із білого шовку.

Доповнили образ Вонг сонцезахисні окуляри, ботильйони на високих підборах, квадратна сумка та білий манікюр.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Також Вера відвідала і саму гру.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Сама ж Серена з'явилася на корті в особливій сукні. На спідниці спеціально зробили шість шарів тканини - на честь шести перемог Вільямс на US Open у одиночному розряді.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

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