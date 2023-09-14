У сукні, мереживному бюстгальтері і з пір'ям на голові: репер продемонстрував оголене стегно на червоній доріжці

24-річний cкандальний Lil Nas X в образі нареченої прийшов на музичну премію.
Популярний 24-річний американський репер Lil Nas X став гостем церемонії вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у штаті Нью-Джерсі.
Артист відомий своєю пристрастю до провокаційних луків, тож нинішній його вихід не став винятком.
На червоній доріжці Lil Nas X з'явився у білосніжному аутфіті выд бренду Palomo Spain, схожому на образ нареченої, і з Біблією в руках. Він одягнув корсетну сукню поверх мереживної сорочки і мереживного бюстгальтера. Вбрання мало драпування і розріз, який оголював його стегно.
Свій лук він доповнив екстравагантним головним убором із пір'ям, у вухах були різні сережки з перлинами, на шиї – перлинне намисто, а на руці – золотий браслет із перлами. Взув артист білі ботильйони на грубій підошві і підборах.
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