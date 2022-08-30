У сукні міді та джинсовій куртці: Різ Візерспун зазнімкували папараці в Нью-Йорку

Вона була зовсім не проти фото та щиро усміхалася через увагу публіки.

Голлівудська акторка та лауреатка "Оскара" Різ Візерспун продемонструвала днями свою красиву фігуру та стильний образ у сукні міді, прикрашеній різнокольоровими бусинами.

Образ знаменитість доповнила джинсовою курткою із потертостями, сріблястим клатчем та чорними замшевими мюлями із бантами. У вухах зірка мала великі золоті сережки, а на обличчі дуже легкий макіяж.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що кілька днів тому акторка показала коротке відео зі своєю колегою Дженніфер Еністон. У ролику дві знаменитості повторили свій діалог із серіалу "Друзі", де Еністон грала Рейчел, а Різ - її молодшу сестру.

Також Візерспун опублікувала відео, в якому натякнула, на початку знімань продовження серіалу "Ранкове шоу".

Читайте також: