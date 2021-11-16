У сукні-міді зі стразами: красива Міранда Керр відвідала церемонію

Австралійська модель та дружина мільярдера Міранда Керр повертається до світського життя після довгого затишшя.

Вчора ввечері Міранда відвідала 6-у щорічну церемонію нагородження премії InStyle Awards у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Минулого року через пандемію захід було скасовано, але цього року його вирішили провести. Все-таки велика кількість людей вже вакцинована від COVID-19. На церемонії нагородження відзначали найбільші таланти та ікони моди, краси та попкультури.

Міранда Керр / Getty Images

38-річна Міранда Керр приїхала на захід у чорній сукніміні на бретельках, розшитій стразами, до якої підібрала сріблясті босоніжки на підборах від Christian Louboutin. У моделі був гарний макіяж, розпущене і злегка накручене волосся, у вухах виблискували сережки з камінням, на зап'ясті був дорогоцінний браслет, а на пальцях кілька каблучок.

Міранда Керр / Getty Images

Кількома днями раніше Міранда разом із чоловіком Еваном Шпігелем відвідувала гала-вечір Baby2Baby, який відбувся вже вдесяте. Там зірка з'явилася у мереживній сукні-міні від Michael Kors.

Міранда Керр та Еван Шпігель / Associated Press

Читайте також:

Зіркові гості церемонії InStyle Awards 2021 (5 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання