У сукні модного відтінку: Єва Лонгорія влаштувала фотосесію у полі соняшників

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

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50-річна акторка, продюсерка та бізнесвумен — Єва Лонгорія — опублікувала в Instagram декілька фото, зроблених серед поля соняшників.

Зірка позувала в лляній довгій сукні модного цього сезону відтінку — кольору вершкового масла. Образ Єви доповнювали золоті аксесуари — сережки і кулон на ланцюжку.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

«Як соняшник повертає свій лик до сонця, так і ми повинні повертатися до істини, мудрості і доброти», — процитувала Лонгорія під фото слова Йогі Бгаджана.

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Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

«Моя яскрава богиня соняшників», — написала в коментарі під знімками подруга Єви — акторка Різ Візерспун.

Раніше, нагадаємо, Єва Лонгорія сяяла на гала-вечорі в Іспанії — вона відвідала благодійний гала-вечір Global Gift Gala, який відбувся в готелі Don Pepe Gran Meliá в Іспанії. Акторка вийшла до фотографів у довгій білій сукні ефектного дизайну.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Associated Press Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images Єва Лонгорія / © Getty Images