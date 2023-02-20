У сукні морквяного відтінку і з септумом у носі: Флоренс П'ю прийшла на захід у незвичайному вбранні

Лук знаменитості був яскравим і в її улюбленому стилі.

27-річна британська акторка Флоренс П'ю відвідала церемонію вручення нагород BAFTA, яка відбулася 19 лютого у Лондоні.

Вона прихильниця пишних, легких і напівпрозорих суконь, які часто мають довгий шлейф або рюші, тому своэму смаку не змінила і цього разу з'явившись на червоній доріжці в незвичайній сукні морквяного кольору від бренду Nina Ricci.

Вбрання мало багато оборок і драпувань. Ліф прикрашали об'ємні і великі рюші, а ось спідниця була напівпрозорою і також доповнена рюшами, які починалися біля коліна і асиметрично спадали до підлоги, перетікаючи в шлейф.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Також у образі Флоренса було кілька діамантових прикрас, увагу серед яких привертав септум у носі. А ось волосся дівчині уклали у вигляді рюші на її сукні.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Після офіційної частини П'ю вирушила на афтепаті, але переодяглася в лук від Valentino — мінісукню з сріблястим верхом і ніжно-ліловою спідницею, розшитою лелітками, що нагадують луску. Завершила образ Флоренс сріблястими туфлями на платформах, також переробила макіяж та зачіску.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Читайте також: