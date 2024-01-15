У сукні кольору морської хвилі і з декольте до пупка: Розамунд Пайк у гарному образі сяяла на кінопремії

Розамунд Пайк відвідала премію Critics Choice Awards 2024, яка відбулася у Санта-Моніці, Каліфорнія.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Акторка одразу привернула до себе увагу на червоній доріжці. Вона з'явилася в ефектній сукні максі з паєтками кольору морської хвилі від бренду Rodarte. Вбрання мало американську пройму, глибоке декольте до пупка і квітку на поясі.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Аутфіт Пайк доповнила прикрасами від Fred Leighton: масивними сережками і каблучкою з великим фіолетовим каменем. Волосся Розамунд зібрала у низький пучок і зробила ніжний макіяж.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на BAFTA Tea Party Розамунд Пайк прийшла у романтичній сукні від бренду Simone Rocha із ніжними трояндами на кишенях.

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