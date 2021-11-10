У сукні Moschino з ефектним декольте: колишня Леонардо Ді Капріо на прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

У сукні Moschino з ефектним декольте: колишня Леонардо Ді Капріо на прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

Світовий прем'єрний показ відбувся у Лондоні 9 листопада.

Під час прем'єри фільму Рідлі Скотта "Дім Гуччі" в Лондоні на червону доріжку вийшла італійська модель і колишня дівчина Леонардо Ді Капріо Мадаліна Генеа, яка зіграла у картині роль Софі Лорен.

Мадаліна Генеа / Associated Press

Для заходу зірка обрала елегантну чорну сукню від Moschino з безліччю оборок та сексуальним декольте, яке прикрашав тонкий чорний фатин. Із прикрас Мадаліна обрала сережки з діамантами та перстень на пальці.

Мадаліна Генеа / Associated Press

Під час знімань фільму дівчину заскочили папараці. Вона грала оду зі сцен на вулиці в Римі.

"Дім Гуччі" / Getty Images

"Дім Гуччі" / Getty Images

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