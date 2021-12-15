У сукні на бретельках і з сумкою Chanel: Енн Гетевей відвідала світський захід

39-річна акторка Енн Гетевей вчорашній вечір провела у світському суспільстві.
Знаменитість відвідала благодійний вечір у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Щороку Музей за підтримки Модного дому Chanel проводить галавечір, де вшановує когось із знаменитостей. Цього року цією людиною стала акторка та муза Модного дому – Пенелопа Крус.
Розкішний образ Пенелопи ми вже показували вам раніше.
Енн Гетевей також мала дуже привабливий вигляд. Вона була в чорно-білій максісукні на широких бретельках, яку доповнила молочно-білими шкіряними чоботями та білою сумкою від Chanel. Образ акторка доповнила кількома браслетами на зап'ясті, гарними сережками та вечірнім макіяжем.
На галавечір Енн приїхала разом із чоловіком Адамом Шульманом, але на доріжку вийшла сама.
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