У сукні на бретельках і з сумкою Chanel: Енн Гетевей відвідала світський захід

У сукні на бретельках і з сумкою Chanel: Енн Гетевей відвідала світський захід

39-річна акторка Енн Гетевей вчорашній вечір провела у світському суспільстві.

Знаменитість відвідала благодійний вечір у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Щороку Музей за підтримки Модного дому Chanel проводить галавечір, де вшановує когось із знаменитостей. Цього року цією людиною стала акторка та муза Модного дому – Пенелопа Крус.

Пенелопа Крус / Getty Images

Розкішний образ Пенелопи ми вже показували вам раніше.

Енн Гетевей також мала дуже привабливий вигляд. Вона була в чорно-білій максісукні на широких бретельках, яку доповнила молочно-білими шкіряними чоботями та білою сумкою від Chanel. Образ акторка доповнила кількома браслетами на зап'ясті, гарними сережками та вечірнім макіяжем.

Енн Гетевей / Getty Images

На галавечір Енн приїхала разом із чоловіком Адамом Шульманом, але на доріжку вийшла сама.

Енн Гетевей та Адам Шульман / Getty Images

Читайте також: