У сукні на бретельках і з принтом тай-дай: Рейчел Броснаген позувала на червоній доріжці

14 квітня виходить фінальний сезон комедійного серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", який розповідає про жінку-коміка. З цього приводу в Лос-Анджелесі 4 квітня відбулася прем'єра із червоною доріжкою та фотоколом для зірок шоу.

Звичайно ж, однією з тих, хто вийшов на червону доріжку, була головна зірка серіалу — 32-річна акторка Рейчел Броснаген, яка виконала головну роль.

Для заходу вона обрала довгу сукню на тонких бретельках від бренду Altuzarra з колекції весна-літо 2023. Вбрання було виконане з трикотажу в жовтому, коричневому та чорному відтінках, а також мало модний принт тай-дай. Також у сукні були вирізи під грудьми та на животі.

Рейчел Броснаген / Фото: Associated Press

Доповнювали образ Рейчел чорні босоніжки, висока зачіска та прикраси від Rainbow K.

Рейчел Броснаген / Фото: Associated Press

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