У сукні на бретельках: красиву Дженніфер Лопес помітили у романтичному літньому образі

Такий образ вона обрала для зустрічі з Беном.

Суперзірка Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі в лаконічній чорній сукні на тонких бретельках і з відкритою спиною, яку поєднала з босоніжками на високих підборах і великою коричневою сумкою. Образ Джей Ло доповнила діамантовими сережками, нюдовим макіяжем та своєю улюбленою зачіскою – високим хвостом.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

У такому романтичному літньому образі зірку помітили прямуючу на знімальний майданчик до свого нареченого Буна Аффлека. Мабуть, коли у Дженніфер з'являється вільна хвилинка у її насиченому графіку, вона хоче провести цей час із Беном, тому приїжджає до нього на роботу.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Також із Дженніфер був її давній менеджер Бенні Медіна. Цікаво, що Медіна працював з Лопес від початку її попкар'єри 1999 року, проте на піку своєї популярності 2003 року Лопес звільнила Медіну і подала на нього скаргу до Комісії з праці Каліфорнії. Але, ймовірно, вони зам'яли старі розбіжності, оскільки від 2008 року продюсер офіційно відновив роботу менеджера Лопес, а також є хрещеним батьком її дітей-близнюків.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що вона нещодавно презентувала свій документальний фільм "Дженніфер Лопес: Шоу тільки починається", який вийшов на Netflix. Там зірка розповіла про підготовку до "Супербоулу" та свої надії на номінацію на "Оскар" за фільм "Стриптизерки".

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