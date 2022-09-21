У сукні на бретельках та в незвичайних туфлях: Анна Делло Руссо на модному шоу у Мілані

60-річна модниця, журналістка та колекціонерка відвідала модне шоу ABOUT YOU у Мілані, яке відбулося у межах Тижня моди.
Традиційно Анна, яка дуже любить епатажний одяг, одягла лук у яскравому кольорі. Знаменитість надала перевагу образу від італійського Модного дому Versace.
Обтисла сукня була на тонких бретельках, мала корсетний крій і кілька прострочених вставок. Ось тільки тканина вбрання неабияк пом'ялася на спідниці.
Доповнили цей образ діамантові прикраси та масивні атласні туфлі на платформі й підборах. Волосся Анна розпустила, зробила червоний манікюр та вирішила відмовитися від яскравого макіяжу.
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