У сукні на бретельках та з мереживними вставками: Єва Лонгорія відвідала 50-річчя Вікторія Бекхем

Жінки товаришують від 2007 року, коли родина Бекхемів мешкала у США.

17 квітня Вікторія Бекхем відсвяткувала день народження — їй виповнилося 50 років. З такої нагоди в Лондоні вона влаштувала розкішну та елітну вечірку, куди покликала своїх друзів та рідних.

Серед гостей заходу помітили найкращу подругу Вікторії - акторку Єву Лонгорію. Її сфотографували папараці, коли вона разом із рештою гостей залишала заклад Oswald's, де проходила вечірка.

Єва була одягнена в довгу чорну шовкову сукню-комбінацію на тонких бретельках, яку спереду прикрашало мереживо. Вбрання було елегантним, жіночним і підкреслювало фігуру. Образ Єва доповнила чорним клатчем, діамантовими сережками та яскравим макіяжем.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Сама ж винуватка урочистості залишила вечірку по-особливому ефектно, оскільки її ніс на спині чоловік Девід. Але причиною цього був не випитий алкоголь, а нещодавно зламана нога Вікторії, через яку вона досі не може нормально ходити.

Вікторія та Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Також на вечірці були і колишні колеги Вікторії з гурту Spice Girls, з якими вона навіть станцювала. Відео опублікував Девід.

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