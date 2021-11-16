У сукні на одне плече: акторка Кейт Гадсон на галавечорі з нареченим

У сукні на одне плече: акторка Кейт Гадсон на галавечорі з нареченим

Це перший спільний вихід пари після заручин.

У минулі вихідні в Лос-Анджелесі відбувся 10-й щорічний благодійний галавечір некомерційної організації Baby2Baby, який відвідала величезна кількість знаменитостей. Багато зірок прийшли на захід парами.

Наприклад, акторку Кейт гадсон супроводжував її коханий Денні Фудзікава, який нещодавно зробив їй пропозицію. Кейт була одягнена у червону сукню від Carolina Herrera з квітковим прином. Вбрання було довге, на одне плече і з широким рожевим поясом, який акторка зав'язала у бант.

Кейт Гадсон / Associated Press

Волосся зірки було зібрано в пучок, а завершили її лук золоті сережки у вухах у вигляді листя та червона помада на губах. Денні ж поєднав бордовий оксамитовий піджак Tom Ford з чорними штанами, білою сорочкою та краваткою-метеликом.

Кейт Гадсон / Associated Press

Нагадаємо, що Денні та Кейт разом вже понад чотири роки, хоча знайомі вони дуже давно і тривалий час були просто друзями. Пара мешкає разом та виховує трирічну доньку Рані.

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