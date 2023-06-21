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У сукні на одне плече: Дженніфер Лоуренс відвідала прем'єру фільму Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У сукні на одне плече: Дженніфер Лоуренс відвідала прем'єру фільму Нью-Йорку

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Акторка реанімувалась після нещодавнього модного фіаско.

Голлівудська зірка Дженніфер Лоуренс продемонструвала елегантне вбрання у білому кольорі від Модного дому Dior. Сукня зірки була з колекції Pre-Fall 2023.

У цьому образі акторка відвідала прем'єру комедії "Без образ", у якій зіграла головну роль.

Сукня Лоуренс пошита на одне плече у грецькому стилі, має тонкий пояс на талії та кілька складок. Спідниця виконана із затином.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press
Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила золотими прикрасами від бренду Tabayer та босоніжками від Manolo Blahnik. Візажисти зробили їй макіяж з акцентом на очах, а волосся було покладене на один бік.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press
Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Після недавнього модного провалу — появи в дивній сукні від бренду Loewe — акторка явно вирішила більше не експериментувати зі стилем, а все ж таки покластися на класичніші вбрання.

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images
Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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