У сукні на одне плече: Дженніфер Лоуренс відвідала прем'єру фільму Нью-Йорку

Акторка реанімувалась після нещодавнього модного фіаско.
Голлівудська зірка Дженніфер Лоуренс продемонструвала елегантне вбрання у білому кольорі від Модного дому Dior. Сукня зірки була з колекції Pre-Fall 2023.
У цьому образі акторка відвідала прем'єру комедії "Без образ", у якій зіграла головну роль.
Сукня Лоуренс пошита на одне плече у грецькому стилі, має тонкий пояс на талії та кілька складок. Спідниця виконана із затином.
Образ вона доповнила золотими прикрасами від бренду Tabayer та босоніжками від Manolo Blahnik. Візажисти зробили їй макіяж з акцентом на очах, а волосся було покладене на один бік.
Після недавнього модного провалу — появи в дивній сукні від бренду Loewe — акторка явно вирішила більше не експериментувати зі стилем, а все ж таки покластися на класичніші вбрання.
Читайте також:
- Навіщо вона це одягла: Дженніфер Лоуренс вийшла на червону доріжку в дивній сукні
- А вона стильна: Дженніфер Лоуренс постала перед шанувальниками в асиметричній туніці та штанях палаццо
- Яка красуня: Дженніфер Лоуренс вийшла на доріжку в червоній сукні від Christian Dior