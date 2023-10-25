У сукні на одне плече: Дженніфер Лоуренс відвідала світську церемонію у лаконічному вбранні

Вона вже багато років є амбасадоркою Модного дому Dior.
Акторка Дженніфер Лоуренс з'явилася на церемонії Women's Wear Daily Honors 2023, що відбулася у Нью-Йорку. Для заходу зірка серії фільмів "Голодні ігри" обрала чорну сукню від Модного дому Dior з відкритим плечем із колекції весна-літо 2024.
Лаконічну однотонну сукню доповнював лише тонкий пояс на талії з невеликою пряжкою. Також Дженніфер одягла туфлі-човники бежевого кольору від бренду The Row та золоті прикраси від Tiffany & Co. — сережки та масивний браслет.
Волосся акторка зібрала у гладку зачіску, нанесла на щоки легкі рум'яна, а на губи червону помаду.
Ця поява на заході сталася після того, як вранці зірку помітили на прогулянці з дитиною. Дженніфер вийшла на прогулянку із сином у гірчичному джемпері та мінішортах.
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