У сукні на одне плече: елегантна Анджеліна Джолі представила фільм "Вічні" в Римі

У сукні на одне плече: елегантна Анджеліна Джолі представила фільм "Вічні" в Римі

Анджеліна Джолі відвідала прем'єрний показ фільму "Вічні" в Римі, в Італії.

Світова прем'єра стрічки "Вічні" від Marvel Studios відбулася 18 жовтня в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Тепер команда фільму прибула показати картину до Рима в рамках 16-го фестивалю Rome Film Fest.

Анджеліна Джолі / Associated Press

На доріжці Джолі з'явилася в компанії колег — Річарда Меддена, і режисерки Глої Чжао. Цього разу Енджі обрала більш скромний лук, ніж була її сукня від Balmain під час минулого виходу.

Річард Медден, Анджеліна Джолі і Глої Чжао / Associated Press

Акторка сяяла в чорній макс-сукні на одне плече, з невеликою накидкою з одного боку. Аутфіт її доповнював нюдовий манікюр, золотий браслет на зап'ясті, золота каблучка та красиві сережки у вухах. Джолі зробила об'ємне укладання і легкий макіяж з акцентом на очі.

Анджеліна Джолі / Associated Press

На обличчі у акторки практично не було зморшок. Очевидно, що вона вдається до ін'єкцій краси.

Анджеліна Джолі / Associated Press

Минулого свого виходу Анджеліна привернула увагу незвичайним аксесуаром на обличчі, про який ми докладніше розповіли вам ось в цьому матеріалі.

Анджеліна Джолі / Associated Press

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