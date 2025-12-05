У сукні на одне плече: елегантну Марго Роббі сфотографували папараці у Лондоні

Марго Роббі / © Getty Images

Зірку фільму «Барбі» — 35-річну Марго Роббі — помітили фотографи у Лондоні, коли вона йшла до свого автомобіля ввечері. Акторка разом із чоловіком відвідала галавечір War Child.

Марго одягла лаконічну чорну сукню на одне плече, яка також мала один рукав. Це було довге вбрання, яке ідеально відображало її любов до простоти, вишуканості та стриманого гламуру. Образ Роббі доповнила босоніжками зі стразами на високих підборах, а також довгим чорним пальтом, яке несла в руках. Макіяж Марго був простим і без акцентів і тільки підкреслював її природну красу. Із аксесуарів вона також обрала золоті сережки та чорний клатч-концерт.

Акторка була дуже вишуканою, але не планувала позувати для фото, а просто швидко пройшла до машини. Останнім часом вона не часто буває на публіці і віддає перевагу тихому життю. Останні її появи були зумовлені промотуром до фільму «Велика смілива красива подорож», у якому вона зіграла із Коліном Фарреллом.