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У сукні на одне плече: Гайді Клум відвідала захід у Кейптауні та позувала з принцом Вільямом

У сукні на одне плече: Гайді Клум відвідала захід у Кейптауні та позувала з принцом Вільямом

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Елегантне вбрання знаменитої моделі підкреслювало її фігуру.

Німецька модель Гайді Клум вигуляла нову сукню на заході у Кейптауні. Вона відвідала церемонію нагородження премії Earthshot Prize 2024 року.

На Клум було довге вбрання на одне плече і з безліччю складок на талії та спідниці. Рукав вбрання був розкльошеним, а от спідницю прикрашав розріз. Образ модель доповнила сріблястими босоніжками на підборах, яскравим макіяжем та довгим червоним манікюром.

Волосся ж Гайді розпустила і уклала у легкі локони.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Також серед гостей церемонії з'явився принц Вільям, але цього разу був без дружини Кейт. На церемонії він позував з Ніною Добрев та Вінні Гарлоу, які теж відвідали захід.

Принц Вільям / © Getty Images
Принц Вільям / Фото: Getty Images

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